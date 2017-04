Barcelona da un paso más para ser una ciudad libre de apartheid israelí

Noticia Original aquí

El Ayuntamiento de Barcelona rompe complicidades con el régimen de ocupación militar israelí en Palestina. - La moción recoge una demanda histórica de colectivos de la sociedad catalana y ha sido aprobada con los apoyos de los grupos Barcelona en común, PSC, CUP y ERC.

- Tiene lugar después de que el gobierno israelí desobedezca la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de diciembre de 2016, que insta a la paralización de toda actividad colonizadora, aprobando la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este.

- Más de 70 administraciones públicas del Estado español ya se han declarado Espacio Libre de Apartheid Israelí, en defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana.

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una moción para romper complicidades con el régimen de ocupación israelí y la expansión colonial israelí en Palestina. La moción, que ha recibido los apoyos de los grupos Barcelona en común, PSC, CUP y ERC, condena la ocupación israelí y las políticas de colonización en los territorios palestinos y acuerda medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos. Entre ellas promueve la incorporación de cláusulas en contratos con la administración que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas e insta al Gobierno de la Generalidad a crear un Centro de estudio y de evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior.

Reconoce la legitimidad de iniciativas y campañas no violentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina.

Este compromiso llega en un momento de incremento de la ofensiva de Israel contra el pueblo palestino y contra iniciativas solidarias como el movimiento internacional no violento BDS. Hace unos meses el gobierno israelí aprobó la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, después de que en el pasado mes de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que insta a la paralización de toda actividad colonizadora. Esto demuestra, una vez más, la vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte del Estado israelí y de la ineficiencia de este órgano de hacer efectivo el derecho internacional. Otra prueba reciente de esta impunidad es el informe censurado de la agencia ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia, en inglés) que demostraba que Israel ejerce el apartheid sobre la población palestina –al igual que la segregación racial que se aplicó Sudáfrica hasta 1994- y en consecuencia, llamaba a aplicar Boicot, Desinversiones y Sanciones tal y como se había hecho con el apartheid sudafricano. El informe fue censurado por parte del secretariado general la ONU y retirado tras la dimisión de la responsable Rima Jalaf y después de fuertes presiones.

De manera paralela, Israel ha orquestado una campaña de difamación y criminalización contra el movimiento no violento de BDS, como lo demuestra el último acoso contra el defensor de Derechos Humanos Omar Barghouti que fue detenido e interrogado durante días por las autoridades israelíes. En este sentido, esta resolución del Ayuntamiento de Barcelona reconoce las luchas no violentas, como lo es el movimiento BDS, una herramienta de la sociedad civil para hacer efectivos los derechos humanos desde la lucha solidaria y pacífica y el cumplimiento del derecho internacional . Un reconocimiento que en octubre de 2016 tuvo lugar en el ámbito de la Unión Europea cuando la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Morgherini reconoció el derecho al BDS, de acuerdo con los principios de libertad de Expresión y libertad de asociación de la Carta de derechos fundamentales de la Unión europea.

Celebramos el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la aplicación real y efectiva de la legislación internacional y el respeto a la libertad de expresión, un gran paso hacia la concienciación de las administraciones públicas locales en la defensa de los derechos humanos y para romper las complicidades que inherentement actúan en favor del apartheid y la ocupación de Palestina. Esperamos que esta resolución marque un precedente en la ciudad de Barcelona para que pronto se convierta en Espacio Libre de Apartheid Israelí, como ya lo han hecho más de 70 administraciones públicas del resto del Estado, y sea referente en la defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana.

BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS CATALUNYA

COMUNIDAD PALESTINA DE CATALUNYA

COALICIÓ PROU COMPLICITAT AMB ISRAEL

RESCOP (Red de solidaridad contra la ocupación de Palestina)

Para más información:

Coalició Prou Complicitat amb Israel:

- Anna Cervera

- Alys Samson: 658469295

Comunitat Palestina- 617657006