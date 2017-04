Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá, D.C.

Adoptar las medidas necesarias conforme a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado de Colombia, en particular, con las obligaciones que le impone la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en consecuencia ofrecer una investigación de estos hechos con la debida diligencia y sancionar en el menor tiempo posible a los responsables de estas agresiones.

El día viernes 07 de abril de 2017 en horas de la mañana, fue secuestrada una mujer con un estrecho vínculo a la familia de la lideresa y defensora de derechos humanos y vocera nacional del Congreso de los Pueblos, MARYLÉN SERNA SALINAS en la ciudad de Popayán. La mujer de origen campesino fue abordada por tres hombres armados, quienes la obligaron a subir a un vehículo en el que le cubrieron su cabeza con una bolsa negra, la golpearon en el brazo y en su rostro y le inyectaron una sustancia desconocida en su brazo derecho. Dentro del vehículo la mujer fue torturada e interrogada por la relación que la une a MARYLÉN SERNA y sobre el paradero de la Vocera del Congreso de los Pueblos. Al no conseguir mayor información el vehículo la trasladó hacia un lugar solitario de la ciudad donde fue amarrada y abusada sexualmente. Posteriormente fue dirigida a un lugar aún más solitario de la ciudad donde fue dejada en libertad estando aún amarrada. Una vez dejada en ese lugar los hombres procedieron a llamar al celular de MARYLÉN SERNA para corroborar su vínculo con la mujer agredida y reafirmar con ello la relación directa del hecho ocurrido con su condición de lideresa social

