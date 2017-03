Micromachismos

María González Reyes

─¿Por qué no hacemos un vídeo sobre micromachismos y lo difundimos el 8 de marzo?

─Pero es que vamos a contar todas lo mismo, a todas las adolescentes nos pasan las mismas cosas.

─¿Tú que contarías?

─Yo que me gustaba jugar al fútbol pero no me dejaban, o me decían que si yo jugaba tenían que tener más cuidado y bajaban el nivel.

─Yo que una vez me ofrecieron dinero cuando esperaba a mis amigos al lado del metro pensando que era una puta.

─Yo que una vez se acercó un chico y me cogió por la cintura y al ver que yo estaba con mi novio se disculpó con él y no conmigo.

─Yo que me silban y hacen riuditos por la calle cuando voy sola pero no cuando voy con chicos.

─Yo que una noche varios chicos me arrinconaron al salir del metro y tuve que salir corriendo.

─Yo que me tocaron el culo y que cuando miré un hombre sacó unos billetes del bolsillo y me guiñó un ojo.

─Yo que en educación física me exigieron menos de lo que podía hacer por ser chica.

─Yo que en casa me controlan cómo visto y a mi hermano no le dicen nada.

─Yo que un grupo de chicos me preguntó por cuánto se la chupaba.

─Yo que me dicen puta porque me gusta el sexo.

─Yo que…

Estuvieron toda la clase hablando de las cosas que viven cada día. Después decidieron hacer el vídeo (que les salió muy largo porque había muchas cosas que contar).